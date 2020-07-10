經濟下滑無人工加　新一屆議員月薪維持10.1萬元

行政會議成員、議員及獨立委員會今(10日)就第七屆議員的薪津安排進行檢討，政府表示，第七屆議員的薪津安排會沿用現屆的安排，亦即每月薪酬為101,000港元。而未計及每年的物價調整，第七屆議員薪津安排涉及的撥款總額預計約為13億港元，即每位議員每屆約1830萬港元。

第七屆議員會沿用現時的薪津安排，包括每月101,000港元的酬金及任期內所得酬金總額15%的任滿酬金。另外可獲每年35,180港元的醫療津貼、每年2,770,970港元的辦事處營運開支償還款額、每年221,310港元的酬酢及交通開支償還款額、每年221,520港元的主席酬酢津貼、每屆375,000港元的開設辦事處及資訊科技開支償還款額，及結束辦事處開支償還款額，每屆為每年辦事處營運開支償還款額十二分之一的款額另加實際遣散費。

政府表示，考慮到現時經濟下滑、勞工市場的薪金和就業情況，以及政府最近就凍結公務員和政治任命官員的薪酬，及行政會議非官守議員的酬金的決定等因素，認為不適宜實施改善薪津的建議。