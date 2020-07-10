台漢認塗鴉警署橫額　准保釋候判　

年薪逾百萬港元的台灣跨國公司男高層，去年9月在香港定居及工作期間，因對「721元朗事件」及「831太子站事件」感受甚深，他趁清晨時分，在港鐵站及懸掛在警署外牆的招募警員橫額上噴黑漆塗污，寫上「721元朗」、「831太子」及「黑警」等字句，他今(10日)在東區法院承認4項刑事毀壞罪，續准保釋至7月24日，等候社會服務令報告判刑。

49歲來自台灣的被告黃麟傑，被控於去年9月30日，在香港仔警署外，無合法辯解而以黑色油漆噴污警務處的兩幅橫額。據了解，其中一幅是警方招募警員的橫額，另一幅橫額的警隊徽章遭噴上「721」。

他另被控於去年9月17日及19日，分別在港鐵海洋公園站及黃竹坑站外，以黑色油漆噴污港鐵站外牆、電梯門、機房及地下等。控方原本另控告他於去年9月30日在香港仔警署外襲擊警署警長52526，今改為同日同地抗拒52526執行職務，並決定撤銷此拒捕罪，准以自簽2000港元、守行為一年了事。

辯方求情指，被告在台灣出生，在台灣國立大學心理學系畢業，及後他負笈美國取得碩士學位，過去5年在一間交通運輸跨國企業的香港辦公室工作，任職人力資源管理部的高層，其妻亦在香港某大學教書。

辯方指被告過往亦曾在多間跨國公司工作，年薪過百萬港元，上司對他評價甚高，除了為他撰信求情，更願意繼續聘用他。

辯方呈上由被告、其妻兒及僱主所寫的求情信，冀法庭能了解「一個有高學歷、專業，有穩定職業同家庭嘅人點解犯案」。辯方指，被告在港工作及定居期間，對香港建立了深厚感情，而「721」、「831」對香港人而言是影響深遠的事件，被告用錯方法表達失望和傷痛，現已深感悔意。

裁判官何俊堯指，被告損毀港鐵站及警署，案情較其他刑毀案件嚴重，理應判阻嚇式刑罰，雖然被告有表達意見的自由，但不可以違法方式進行，但法庭接納他有真誠悔意，相信他只是一時衝動犯案，遂給他機會，先索閱報告始判刑。

控方就警方損毀的兩幅橫額向被告申請賠償3萬4千多港元，另就港鐵損毀的外牆、機房等申請1萬5千港元的清潔費。何官質疑給警方的賠償金額不合理，要求控方稍後提供單據證明。