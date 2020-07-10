港區國安法：七一遊行連砸3店玻璃幕牆　沙田區議員助理涉刑毀被捕

今年7月1日，大批人士響應網上號召到銅鑼灣及灣仔一帶參與遊行，期間出現堵路破壞等亂象。灣仔警區總督察何兆東表示，當日下午約3時48分至5時37分，3間分別位於銅鑼灣及灣仔的名店、珠寶店及鐘錶行，其玻璃幕牆俱被暴徒趁亂用硬物擊碎，被毀的玻璃幕牆總值逾17萬港元，受害店舖負責人隨即報案。

案件交由港島總區刑事總部及灣仔警區刑事調查隊跟進，經深入調查及分析「天眼」片段後，警方在今日(10日)上午掩至沙田區一個村屋單位，以涉嫌干犯3宗刑事毀壞，以及1宗管有物品意圖損壞財產罪名，拘捕一名25歲男子，他報稱任職沙田區議員助理，相信是單獨犯案。警方同時持法庭手令搜查其住所，在其睡房內發現11支破窗器、彈叉及數粒鋼珠，相信該些破窗器是當日犯案時使用。被捕人士現正被扣留調查。

警方呼籲，罪犯不應借「裝修」等名目，意圖美化任何破壞及暴力行為，社會大眾亦應堅決反對相關行為，勿成為破壞社會安寧的幫兇。警方重申，刑事毀壞及管有物品損壞財產均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監10年，法庭亦有權就判刑作出賠償令，要求被告支付所有受害人提出賠償的費用。

警方同日公布由去年6月9日至今年6月30日期間，在反修例示威活動中的被捕人數，警方一共拘捕了9,216人，檢控了1,972人。首三位控罪分別為「暴動」（653人）、「藏有攻擊性武器」（304人）及「非法集結」（294人）。