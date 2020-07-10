10關員獲頒繁殖犬隻訓練課程證書　關長鄧以海主持儀式

香港海關關長鄧以海今日（10日）在海關總部大樓主持儀式，為10名完成「繁殖犬隻訓練課程」的海關搜查犬課人員頒發課程證書，出席典禮還有副關長何珮珊、城大校長郭位教授，以及多個執法機構工作犬單位的代表。

鄧以海在典禮上致詞時表示，海關搜查犬組去年正式升格為搜查犬課，並會於今年內完成自行繁殖首批工作犬。他表示今次與城大合作，能讓關員全面掌握犬隻繁殖方面的技能，為迎接首批自行繁殖工作犬做好準備。

他續指，繼上月與城大專業進修學院簽訂合作備忘錄落實學分轉移安排後，今次針對繁殖犬隻的訓練課程是雙方另一個具標誌性的合作項目。他表示，海關與本地大學合辦課程，既可促進關員持續學習及優化部門的員工培訓，亦可為雙方建立良好的合作夥伴關係。

該課程由香港城市大學動物醫療中心和城大賽馬會動物醫學及生命科學院合辦，為城大首個專門為本地執法機構開辦的繁殖犬隻先導課程。10名海關搜查犬課人員於本月初參加為期一星期的訓練課程，內容包括先進繁殖技術、選擇配種方法、犬隻妊娠、接生技術、營養學和幼犬護理等多方面知識。