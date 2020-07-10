新冠肺炎個案急增　僅26%受訪者贊成放寬禁聚管制

有調查機構今(10日)公布關於社區健康計劃，及市民對「本港是一個自由城市」看法的兩項調查結果，發現受近日本地新冠肺炎病毒確診個案急增影響，認為政府應放寬禁聚安排的受訪者每天追蹤指數「疫後復聚指數」，較上月底近67%高峰，大幅下跌至的近26%。而同意「香港是一個自由城市」說法的非民主派支持者有63%，民主派支持者則只有1%。

今次調查由香港民研進行，並分別於6月29日至7月9日，及7月6日至7月9日期間，向12歲或以上的香港市民進行上述兩項調查，而調查形式皆以電郵接觸群組成員，填寫網上問卷進行，前者成功訪問8759人，後者則有8513人。

調查結果顯示，只有近26%的受訪者認為政府應放寬禁聚管制，數據較上月底近67%受訪者同意放寬管制的高峰比例跌幅顯著，民研相信這變化與近日急增的本地確診個案有關，反映市民憂慮爆發新一波疫情。

至於另一項涉及市民對本港自由度觀感的調查顯示，在《港區國安法》實施後，表示認同「香港是一個自由城市」說法的非民主派支持者有63%，而平均值為3.6分，反映他們對香港是一個自由城市的看法介乎一半半接近頗支持之間。相反，民主派支持者的認同比率只有1%，而他們與非民主派支持者認同說法的合計比率為32%，平均值則為2.5分，反映市民整體平均對「香港是一個自由城市」的看法為一半半。