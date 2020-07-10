涉違例藏過萬警員資料　警搜香港民意研究所辦公室

警方於今日(10日)晚上時分，持搜查令到香港民意研究所位於黃竹坑南匯廣場B座的總部搜查，指懷疑有人不誠實使用電腦，要求檢走研究所內的電腦，暫無進行任何拘捕行動。就東網記者現場所見，辦公室內最少有10名便衣探員正進行搜證。而由於民主派明日舉行立法會初選，香港民研正有份負責投票系統，暫未知會否對選舉運作有所影響。

據了解，近日互聯網上有傳言有黑客入侵香港民研的系統時，發現內藏過萬名警員資料，懷疑因為早年警方委託香港民研前身「港大民研」做民調所留下。警方其後收到舉報，懷疑有市民（包括警員）的資料外洩，可能涉及相關機構的電腦系統被不法之徒入侵，遂於今天下午，派出網絡安全及科技罪案調查科人員到相關機構辦公室進行搜查，行動中警方並無作出任何拘捕。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，警方調查之處是擺放恒常民調調查員使用的電腦，而民主派明日（11日)舉行立法會初選，香港民研有份負責的投票系統並非擺放在上址，故沒有影響。不過，若上址電腦被充公，則會對平日進行的調查有影響。

他又表示，早年警方委託香港民研前身「港大民研」做民調所留下的警員資料早已刪除，不明白為何「黑客」入侵後，又會找到警員的資料，警方若要調查，應調查黑客。