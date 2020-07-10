張祖榮涉貪案　多名被告涉以假營運公司助辦技術移民

澳門貿易投資促進局前主席張祖榮涉嫌在審批投資和技術移民申請貪污，案件今(10日)於澳門初級法院續審，聆訊聽取第7名廉署證人舉證，主要涉及案中第16被告唐章錄的技術人員居留許可個案。

廉署證人作供時稱，唐章錄在2010年以任職創恆工程有限公司系統供電工程師為由，申請臨時居留許可，當時被貿促局以薪金低於行業中位數等理由不獲批。經犯罪團夥協助修改勞動合同後重新申請，包括調升月薪為4.5萬澳門元及聲稱持一級工程師證書後獲批。

證人續稱，在第6被告涉案公司副總經理余淑華辦公室中，找到唐的勞動合同及收入聲明等文件，並發現一份由第4被告商人吳國壽，授權唐可操控有關公司的聲明書，懷疑兩人曾有生意合作關係。

有關公司於2011年的會議紀錄中，並被搜出寫有「從開業至今未接過任何工程以致虧損」，而銀行帳戶紀綠亦顯示交易維持數百澳門元。證人又在吳國壽及余淑華於2018年的微信對話中，發現提及製造虛假員工任職的情況，包括為14名虛假員工供社保等。

檢察院在庭上提出，申請時任貿促局行政管委會代主席劉關華出庭作證。檢察官稱，考慮到庭審中第3被告貿促局行政管委會前執行委員吳愛華涉及「送服務上門」及審核指標的機密內容等，認為劉對案件具重要性。合議庭批准申請，劉將緊接廉署證人後出庭作證。

被告張祖榮涉嫌在2010至18年間，在審批「重大投資移民」和「技術移民」的申請時，受賄作不法行為罪和偽造文件罪等，去年7月企圖潛逃海外，被澳門廉署拘捕。此案連同張祖榮在內，共有26名被告，包括時任貿促局投資居留暨法律處經理甄溢全、貿促局行政管理委員會前執行委員吳愛華等。張被控18項罪名，包括受賄作不法行為罪、濫用職權罪、清洗黑錢罪等。