收緊禁聚令凌晨生效　食肆負責人：最壞打算拉閘停業

第三波新冠肺炎疫情爆發瀕失控，食物及衞生局局長陳肇始前日(9日)宣布連串收緊社交距離措施，周六(11日)凌晨起生效，為期14天，至本月24日，措施包括食肆人數不得超過可容納總額的60%，限8人一枱；酒吧則限4人一枱。而健身中心、派對房間及卡拉OK，一間房最多僅容納8人；夜總會人數上限為可容納的60%，只可4人同坐；電影院則不得飲食。

據尖沙咀一間酒吧姓張負責人表示，覺得疫情有第三波，皆因有豁免檢疫人士，表示第三波疫情爆發後，生意明顯變差，即使禁聚令先前放寬，都未能回復至疫情前的水平。

另一食肆負責人林先生稱，早前疫情稍見紓緩，喜見生意有回升迹象，特別是周五及周末，人頭湧湧場面再現，生意額約回升3成。但最近新一輪疫情爆發，政府再度收緊社交距離措施，酒吧限4人一枱，生意額即下跌，他對此深感無奈亦「唔驚得咁多」，最壞打算惟有再度「拉閘」，關門停業。

一位正前往諾士佛臺酒吧街消遣的楊先生稱，對疫情頗感憂心，認為有第三波爆發是因為政府無封關，並為政府未有接納專家意見，對此感到無奈。他認為專家的意見皆為香港好，但可惜沒有被當局接納，他預料疫情稍後會轉趨嚴重。

另外，一名姓徐及一名姓鮑小姐俱異口同聲表示，因疫情出現第三波爆發，會減少外出消遣；而東網記者凌晨到諾士佛臺酒吧街巡視，人流較往日為少。