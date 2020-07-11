指中國瞞疫被警告噤聲　港大前病毒學家逃亡美國

來自內地的香港大學公共衞生學院的前病毒學家閆麗夢，近日接受美國霍士新聞專訪，指摘中國政府隱瞞新冠肺炎疫情，並遭上司要求噤聲，她因此決定在本年4月28日，乘搭飛機逃亡美國。

在周五（10日）的專訪中，閆麗夢指在去年12月底，在大學的上司潘烈文教授要求她研究當時在中國內地爆發的類似沙士的個案，她聲稱從一名在中國疾控中心的友人得知，中國政府較其聲稱更早知道那些個案，而內地不少醫生原本願意跟她分享資訊，後來卻離奇封口。

當閆麗夢在今年1月中向上司匯報時，上司只要求她不要出聲，以及要謹慎，又再警告她勿觸及紅線，否則會有麻煩，甚至會一起「被消失」。閆麗夢又指香港大學病毒學講座教授、跟世界衞生組織聯繫實驗室共同負責人裴偉士對事件知情，但拒絕做任何事。

儘管如此，閆麗夢覺得要將她認為正確的事說出來，又稱她曾哀求同為著名科學家的丈夫一起離開香港，其丈夫原本十分支持她的研究，後來態度180度轉變，又稱有人會殺他們而拒絕同行。閆麗夢稱中國政府派員去到她故鄉青島的老家，向其父母查問。

報道指，閆麗夢聲稱正放年假，香港大學則表示閆已非該校僱員，校方已移除她的網頁；世衞則否認閆麗夢、潘烈文和裴偉士曾直接為世衞辦事。中國駐美大使館稱不知道閆麗夢是誰，又指中國應對疫情出色。潘烈文、裴偉士及中國外交部目前未就事件回應。