警搜民研辦公室無取走電腦　鍾庭耀：初選如常運作

警方昨晚(10日)持搜查令，掩至香港民意研究所位於黃竹坑南匯廣場B座的總部搜查，指懷疑有人不誠實使用電腦，要求檢走研究所內的電腦，行動中暫無拘捕任何人。香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀在今日(11日)回應事件，指會無畏無懼，與執法人員合作，事件中警方無需檢走任任何電腦，現階段研究所的操作如常。至於機構電腦是否遭不法之徒入侵，又或電腦內的資料是否在機構內外洩，這兩方面要由警方調查。民主派今明兩天舉行的立法會初選，系統可以完全照常運作。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，警方仍在辦公室，在法律團隊在場監察下，只會取走與案件相關的資料。他質疑警方上門調查的時刻，與初選的時間頗為巧合，惟他無意對此作出任何揣測。

據了解，近日互聯網上有傳言有黑客入侵香港民研的系統時，發現內藏過萬名警員資料，懷疑該機構保留了2013年港大民研(香港民研的前身)協助警察做民調時的資料，因此令過萬名疑似警員資料外洩。香港民研聲稱當年調查完成6個月後，已將資料銷毁，又指系統無被入侵。不過，早前有網民爆料，指控香港民研一直未有銷毁過去的民調資料，令受訪者個人資料外洩，懷疑有人講大話，違反個人資料私隱條例。

警方其後收到舉報，懷疑有市民（包括警員）的資料外洩，可能涉及相關機構的電腦系統被不法之徒入侵，遂於昨天下午登門調查。