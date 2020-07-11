東方日報A1：水泉澳邨喉管穿窿　1廈11人中招

第三波疫情持續爆發，昨再新增三十八宗個案，包括三十二宗本地確診，當中有十一宗涉及沙田水泉澳邨明泉樓，昨早有居民自行搬走暫避，晚上繼續有救護車出入該邨接載不適居民到醫院檢驗。有區議員踢爆，房屋署為大廈部分單位檢查喉管時，發現其中一個單位的喉管有小破孔，懷疑與播疫有關。學者質疑事件由偷工減料或利益輸送造成，建議向廉政公署舉報要求調查。不過，衞生防護中心表示，多宗確診個案單位分散在不同樓層及坐向，今次爆疫與喉管未必有直接關係，或與共用設施有關。有傳染病專家認為，當局要及早監控疫情，以及決定如何安排居民隔離，有需要時或要封閉整座樓宇。

水泉澳邨明泉樓本周二出現該群組的首名確診個案後，衞生署為居民派發樣本瓶作檢測時，發現該樓有多人確診。沙田區議員丘文俊表示，據其了解，有確診者居住一六號單位，房屋署較早時為大廈所有一六號單位檢查喉管時，發現其中一個單位的喉管有小破孔。

不過，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，明泉樓的十一宗本地病例中，患者包括學生、港鐵兼職員工、慈雲山慈正邨街市職員等，她對明泉樓出現多宗個案感緊張及憂慮，已聯同環境保護署及房署的專家檢查喉管，惟多宗確診個案單位分散在不同樓層及坐向，認為與喉管未必有直接關係，可能與共用設施有關，已取環境樣本檢測。由於確診人士曾到過水泉澳邨附近商場、餐廳、街市等地方，中心會向相關店舖職員派發樣本瓶作檢測。

她又說，明泉樓群組首名確診患者（第1294宗）的CT值為廿二，即其帶病毒量高，但近日確診的多宗個案患者的CT值均較低。現時雖一直有向出現確診者的樓宇居民派發樣本瓶作檢測，但近日確診個案突然增多，多幢大廈須安排派發樣本瓶，她承認「可能會慢咗少少」。她提醒市民，派發樣本瓶是為了找出沒病徵的個案，如出現病徵，應盡快求醫。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，社區傳播源頭已開始廣泛散播，當一個地方有高傳播力的病人時，該地方容易有群集式爆發，而升降機屬高傳播風險地方，因室內聚集時通風不足。他認為當局要及早進行疫情監控，決定如何安排居民隔離，有需要時或要封閉整座樓宇。由於邨內有多間社福中心，包括安老院舍及兒童之家，他明言不排除再發生院舍爆發疫情的情況，兒童亦有機會受感染。

雖然衞生防護中心指病毒傳播未必與單位喉管有關，但水泉澳邨入伙僅五年，卻已被揭發喉管出現問題，理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，該屋邨於建築時涉及偷工減料的可能性相當高，直言事件令人難以接受，應思考是否涉相關部門辦事不力，甚至當中或有利益輸送，建議市民可考慮向廉署舉報，要求調查事件。

另外，位於明泉樓平台的禮賢會沙田長者鄰舍中心今日起關閉至月底，期間只會提供緊急查詢服務。

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