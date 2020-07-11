探射燈：賣副簽涉作虛假聲明　最高可囚2年

英國內政部護照署網頁列明副簽人的要求，包括須為18歲或以上人士；與申請者認識兩年或以上；非家庭成員或戀人關係；持有英國（BNO亦可）、愛爾蘭、歐盟、美國或英聯邦國家護照；並屬官方近50個認可專業人士之一，包括會計師、律師、教師、社工等。由於條件眾多，副簽服務在網上有價有市，有法律界人士指，買賣雙方均有機會觸犯刑事法例。

執業大律師陸偉雄指，BNO副簽表格底部要求副簽人簽署聲明，確認認識申請人；確定申請人的外貌與照片相乎，以及資料正確無誤。若副簽人明知而填報虛假資料、未能辨別申請人身份卻簽署聲明，則有機會干犯《刑事罪行條例》中作出虛假聲明或陳述，最高可處監禁2年及罰款。

購買副簽服務的申請人或會干犯協助、教唆罪行；若有中介人牽涉在內，他亦有機會觸犯串謀罪。陸補充，雖然有關表格屬英國文件，但只要副簽人和申請人在港進行交易、填寫表格並作出虛假陳述或聲明，足以構成犯罪。

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