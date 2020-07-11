探射燈：BNO副簽假擔保　買賣雙方均涉刑責

移民潮急增，月初英國政府提出向近300萬名有資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的港人及家屬提供入籍途徑，頓時掀起一陣BNO續領潮。申請續領手續中可能包括由認識兩年或以上的人副簽，有不法人士窺準商機，收錢為陌生人提供副簽人擔保服務。有法律界人士直指，有關行為干犯刑事罪行，買賣雙方均有機會負上刑責。

若續領人士遺失舊有BNO、容貌與舊護照相片相距甚遠，或個人資料有變更等，便有機會要尋找第三者副簽（Countersign），確認身份。有人窺準商機，以協助陌生人副簽的方式牟利。近日網上交易平台湧現數十個有關副簽服務的貼文，每次收費由200至約400港元不等。有人標榜為專業人士、銀行管理層，更有賣家貼出一張由香港大學發出的教育文憑；亦有人提供3人同行的優惠；或即日交收的特快服務。

東網記者直擊有男子在港鐵站交收BNO副簽表格，女買家詢問「外聘副簽人」會否有法律責任時，該男子則大派定心丸，「英國嗰邊只會問我，我識點答佢哋。」他指自己已多次替人副簽，未有出現問題。他聲稱自己是工程師，又指其團隊有多名成員，假若英方拒絕其副簽資格，則可由其他成員補簽。二人全程並無脫下口罩，男子亦未有核對買家的身份和容貌與表格是否相乎。

觀塘有移民顧問公司亦提供一條龍續領BNO服務，2500港元全包，更聲稱有律師當副簽。該公司職員坦言，由於當局要求副簽人須認識申請人，公司會先審視申請人的背景資料，確認其所提供的是否正式文件，又指一直以來該公司都沿用這個做法，未在申請出現問題。

尖沙咀最近有新開設工作室，內設手提電腦、影印機、影像掃描器，可以即時為客人上網填寫表格，掃描證件相，打印副簽表格等，每次收取100港元。負責人指，若客人欠副簽人，他亦可免費協助副簽，惟「唔好同人講。」

關注消費者權益的深水埗區議員袁海文認為，違法副簽服務的賣買雙方均要承受一定的法律風險，過程中亦會洩露個人資料予陌生人，存在隱憂。他呼籲市民切勿光顧有關違法服務，網上交易平台亦有責任將不法買賣下架。

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