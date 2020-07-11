港區國安法：美參議員促NBA允球員撐港

美國NBA球員及工會上周計劃在本月30日復賽後，在球衣寫上社會公義信息的字句。美國國會參議員、共和黨籍的霍利（Josh Hawley）周五（10日）去信NBA總裁施華，希望NBA讓球員展示支持香港自由的口號，並形容香港殘存的自由被《港區國安法》消滅，要求讓球員支持港人。NBA稱正檢視信件內容。

NBA球員擬聲援遭警暴致死的美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德，在球衣寫上「我不能呼吸」、「反種族主義」等字句，並在奧蘭多的球場塗上「黑人的命也是命」的口號。霍利在信中指，若NBA要允許政治表態，為何不能允許有支持警察、支持軍隊的標語。

霍利指出，NBA與球員工會允許的信息很明顯地少了支持中共的受害者，包括香港人，不應選擇性地批准和審查，不能為賺錢而犧牲言論自由和忽視人權問題。他批評，NBA為了中國市場利益，去年10月休斯頓火箭總經理莫雷表態支持香港爭取自由，引發中國抵制，施華向中共道歉，並加強NBA與中共的關係。

霍利要求NBA於本月29日回覆多項質詢，包括NBA是否準備公開譴責中共打壓香港及新疆維吾爾族，以及若有球員選擇為香港及新疆發聲，NBA會如何捍衞球員應對中國的報復。