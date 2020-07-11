本地確診急增陳肇始知驚　籲水泉澳邨居民留家隔離

沙田水泉澳邨明泉樓一天內驚爆11宗新冠肺炎確診，分布不同樓層座向，邨內不少居民昨(10日)起陸續自行搬走暫避。食物及衞生局局長陳肇始今早(11日)在電台節目表示，理解居民會有擔憂而搬離，但認為在邨內環境樣本化驗未有結果前，居民應盡量留在家中減少與人接觸，以截斷病毒傳播鏈。她稱邨內街市和商場等商戶均需提供樣本進行病毒檢測，不排除在風險評估後會擴大水泉澳邨的檢測範圍，但現時會先作針對性措施。

陳坦言，對新冠疫情感到擔心，認為短時間內出現一定數量的本地個案及有不同群組，相信與社交活動變得頻繁有關。她稱衞生防護中心已排除明泉樓疫情與喉管或結構有關，當前急務是追蹤個案源頭及緊密接觸者，並多做檢測。

至於會否再次要求公務員在家工作，陳指現時的社交距離措施是針對個別群組，其中學校提早放暑假已可以減少人流，會持續進行評估，了解是否需要叫停其他補課活動，若情況不理想，不排除會推出其他措施。

對於有質疑因政府豁免部分入境人士檢疫，導致香港出現第三波疫情，陳稱衞生防護中心仍在追查感染源頭，未發現外來人將病毒帶入本港。她又指，當局正研究要求海外機組人員在起飛前，必須證明對病毒呈陰性反應才可以來港，希望航空公司及機組人員能配合。