新冠疫情疑於的士行業蔓延　政府下周為司機作抽樣檢測

香港正爆發第三波新冠肺炎疫情，其中的士司機群組至今有9名司機確診，及7名司機家屬受感染，令人關注病毒在的士行業有蔓延趨勢。食物及衞生局局長陳肇始今早(11日)在電台節目表示，現時會針對3個群組進行檢測，包括餐飲從業員、的士司機、老人院舍的員工，而最重要是檢測老人院舍員工，因為若在老人院舍爆發，情況將不理想。另外，她稱會爭取在下星期開始為的士司機等檢測，但因人數眾多，初期會抽樣進行。

對於有部分獲豁免人士未獲檢測結果便離開香港，並失去聯絡，陳指需要船公司及航空公司等合作，部分船員或機組人員因為換班，可能在很短時間便會離開，但現時部分班次疏落，人員在等候換班的時間，當局無權阻止他們到其他地方，現正循他們等候檢測結果後才離開的方向去做。

汽車交通運輸業總工會的士司機九龍分會主任杜燊棠則指，現時坊間病毒檢測費用太貴，的士司機未必能負擔，要求政府提供資助。的士業議會副主席吳坤成建議，健康院及私家診所為的士司機預留一定數量的病毒檢測劑，議會正研究透過官方手機應用程式，展示會員司機檢測結果呈陰性，加強市民搭的士的信心。

另外，政府凌晨起收緊防疫措施，餐飲聯業協會會長黃家和表示，估計今個月飲食業生意會有約30%跌幅，擔心如果疫情繼續爆發，再收緊防疫措施，生意會進一步受損。至於飲食業早前推出「7月7折」優惠，他指很多食肆近期都推出不少優惠，認為酒樓、婚宴場所的優惠或需要再調整。