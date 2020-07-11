德望學校學生接受病毒檢測　有機會成首個校內感染群組

新冠肺炎疫情反覆，近日本地個案大幅上升，確診者中不少是學生。直資名校德望學校(中學部)昨日(10日)有一名中一學生確診，該名學生居於天晉一期，本月7日出現病徵，並在周四(9日)入院。截至昨晚，再多2名中一生和1名家長初步確診，有機會成為香港首個校內感染群組。

德望學校今早(11日)安排全體學生回校接受病毒檢測，東網記者到場視察，有中一學生表示確診同學是1D班學生，現時在學校安排下，學生有兩個選擇，一是回校取樣本樽，再將樣本交到政府診所，無需再回校；二是學生亦可以自行到政府診所檢驗。至於暑假補課活動，校方則未作安排。

有就讀德望的中二學生指，首名確診學生於周三(8日)已沒再上學，校方昨日亦已發出電郵通知學生和家長。校方在電郵中表示正跟衞生防護中心和教育局商議進一步安排，請學生、教職員和家長耐心等候。而該學生表示，因為和確診學生就讀年級不同，大家校舍都不同，不擔心會因共用設施受感染。

近日多間學校有學生或家人確診，德望學校亦曾有家長在得悉中一學生在校內出現呼吸道病徵後，去信要求校方停課，但直至周四，校方才以小學部有家長確診為由停課。