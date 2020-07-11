港區國安法：美議員警告承認台獨合法性　懲罰北京

《港區國安法》實施引起美國大力反對，美國眾議院外交關係委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）近日受訪時指摘，北京正推動接管香港，非常希望控制9月的立法會選舉，決定港人未來的命運，意味香港將不再自治。他稱不會讓台灣發生同類情況，揚言對大陸「最嚴厲的懲罰措施就是承認台灣作為一個獨立國家的合法性」。

麥考爾在訪問中提到《港區國安法》的實施，是剝奪香港人的自由和民主。他指香港現在幾乎是個警察國家，北京當局打着國安法的帽子，實際上是要接管香港，違反「一國兩制」的條約。因此美國共和黨和民主黨在國會通過《香港自治法》，對北京當局釋放強烈信號，以示他們認真關注香港事態發展。

對於眾議院中國工作小組中只剩下共和黨成員，麥考爾感到遺憾，認為民主黨出於政治原因而撤出，眼見現在的中國共產黨，應好好審視他們的外交政策。他與許多美國駐外大使交談後，認為歐洲盟友亦開始意識到中國問題敲響了警鐘，希望看到更多相關政策出台。

有指《港區國安法》可能是中國大陸處理台灣問題的藍圖，被問及美國應就兩岸安全議題採取甚麼行動時，麥考爾表示同意美國對台灣出售F16戰機，以協助台灣自衞。他指大陸的長遠計劃是奪回台灣，但美國不會允許這種事情發生。他又稱，「承認台灣作為一個獨立國家的合法性」，將是非常重大的外交政策決定。