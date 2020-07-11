港區國安法：譚惠珠指警執行實施細則可受司法覆核

政府早前公布港區國安法第43條的《實施細則》，基本法委員會副主任譚惠珠今日(11日)表示，這些實施細則本身不受司法覆核挑戰，但警務處人員在執行上有否越權和程序是否正確，則可以受司法覆核挑戰。保安局局長李家超亦強調，當事人可提出司法覆核或投訴，表明執行國安法並非完全不受制衡和監督。

譚惠珠又指，港區國安法下，分有內地和香港管轄的案件。若果只講法理原則，中央大可要求所有案件在內地審訊，誠如西班牙加泰羅尼亞國會通過獨立，所有政治人物均在首都馬德里審訊，而非在巴塞隆拿審訊。她認為，是因為中央尊重「兩制」，故大部分案件在香港審訊。

李家超出席電視節目時表示，當事人可對國安委以外的執法機關提出司法覆核，或到投訴警察課和監警會作出投訴。他認為公布實施細則後，警務處國安處人員的行動亦非完全不受制約和監察。而截取通訊和秘密監察等行動，因為資料敏感，屬國家級層面，故需要由特首批准，並非如其他案件般由小組法官授權。

另外，對於早前康文署轄下的公共圖書館覆檢部分政治人物及涉本土政論書籍，身兼基本法委員會委員的港大法律學院教授陳弘毅指，國安法的目的並非限制資訊自由，亦非所有煽動改變現有政治制度或批評政權的書籍或文章，都違反顛覆國家政權罪。但若然書籍的內容有煽動他人用武力等元素，政府有理由禁止書本傳閱。