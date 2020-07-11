港區國安法：彭定康稱模糊行政司法界線　學者轟無資格指手畫腳

《港區國安法》實施後引發各國關注，末代港督彭定康在英國《泰晤士報》批評，《港區國安法》模糊行政與司法的界線，中央更明言會取代《基本法》，他雖不肯定其程度，但認為會為英籍法官帶來實際問題。有學者認為，彭沒資格對港事宜指手畫腳，形容彭戴有色眼鏡看待國安法。

彭定康訪問中提到，特首林鄭月娥可以指定法官審理國安法案件，中央亦可將相關案件由香港轉移到內地審議，此舉正正模糊行政與司法的界線。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，彭定康沒資格對本港事宜指手畫腳，因他過去只透過西方媒體了解本港情況，資訊或較偏頗，令他對本港發展的判斷存在偏差。陳不同意彭稱港區國安法模糊行政與司法的界線，因彭以西方價值觀評論事件，形容是戴有色眼鏡，有別於中央設立國安法的概念及系統。

另外，有英國的大法官憂慮國安法會令香港法院失去獨立性，最終可能令英籍法官無法繼續任職。陳偉強指，外籍法官在國安法事宜上，身份上有衝突，特別是效忠問題上，因而不適合審議相關案件。