禁聚令收緊酒席預約紛取消　酒樓東主：員工或放無薪假

香港新冠肺炎疫情急轉直下，政府今(11日)起收緊禁聚令及食肆的限制措施，每枱只可坐8人，樓面亦只能坐60%。佐敦多間酒樓表示對疫情反覆感始料未及，苦訴早前捱過一段較長的抗疫期，生意近日有所起色，卻無奈立刻要承受第3波疫情衝擊。有酒樓更表示，市民近日陸續收到政府派發的1萬港元，原本打算訂3圍酒席聚餐，最終亦因疫情要無限期延遲。

東網記者巡視尖沙咀及佐敦一帶的酒樓，多間酒樓已實施新限制措施，雖然今日是周六，但茶客卻明顯較以往少，樓面氣氛頗為冷清。佐敦新新酒樓老闆莫小姐形容近日疫情令酒樓生意「得個慘字」。早前生意已回復以往的70%至80%，故陸續增加樓面人手，未料近日生意又跌回4、5月份疫情高峯時只剩10%至20%的水準，「啲伙記企晒喺度」，更稱視乎疫情，有機會恢復無薪假安排。

莫續稱，今起每枱只能坐8個人，對酒樓訂座影響十分大，晚市已有10幾枱需要取消，又指早前有食客因政府派1萬港元，夾錢訂了3圍酒席，但因限8人一枱，故需要延期。她透露，酒樓早前每月蝕幾十萬港元，上月則蝕10多萬港元，以為已捱過疫情，無奈再有新一輪爆發，形容「真係好氣餒」。她又坦言疫情的反覆令她無所適從，「啲海鮮唔知訂唔訂好，訂完又放唔耐」，並希望政府能做好防疫。

金山海鮮酒家經理鄔先生則表示，新措施公布後，已安排樓面枱櫈分隔疏一些，減少不同枱食客接觸，又稱已有30%至40%的訂枱訂單需要取消。鄔指出，酒樓早前已因應疫情二度落閘，總共閉門謝客兩個半月。他又指現時限坐8人一枱仍可接受，但若限4人一枱，酒樓有機會要第三度落閘，「啲五人家庭都唔會落嚟飲茶」。他希望政府可直接資助一些因公司停業而無收入的員工。