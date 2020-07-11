網民熱話：電單車坐足一家三口　細路女夾中間零保障

電單車被認為「皮包骨」，行車時的危險性較一般車輛為高，不過依然有人罔顧安全，做出一些危險行徑，而且更涉及小朋友。近日有疑似一家三口同乘一架電單車，當中一名無戴上頭盔的女童被夾在兩名大人中間，其危險行徑惹起一名正義女途人不滿，出言指摘。

相關片段近日在Facebook各個群組流傳，更惹起網民熱烈討論。據悉，現場是將軍澳尚德邨附近。片段開始，兩名男女成人及一名女童同坐一架電單車上，女童更幾乎是零保護，未有戴上頭盔。女途人一邊拍攝，一邊質問司機：「你咁樣做係犯法，叔叔...小朋友又唔戴頭盔，你哋又三個，知唔知咩叫香港法例？」期間女乘客一度鬧途人「黐線」，而司機亦反駁「你又唔係差人」。途人眼見對方仍死撐，繼續窮追猛打，「你咁樣對個小朋友好危險」，最後女途人更拍攝涉事電單車車牌，聲稱會報警。

不少人看過片段後，都大讚女途人做得好，「報警拉X佢啦！禍延下一代」、「應該報警，免那小孩有危險，你是幫咗佢全家免受終生自責之苦！」

根據香港《道路交通(交通管制)規例》，在道路上的電單車的司機，不得在其電單車運載一名以上的乘客。而當在道路上的電單車載有乘客，而他並非坐於側車時，則有關的司機須確保該乘客跨坐在該電單車位於司機背後的一個適當座位。另外在道路上的電單車的司機，不得用該電單車運載不足8歲的兒童乘客，除非該兒童坐在牢固安裝在側車內的座位上。

網民有話說

Cheung CK：阿叔心態你都唔明，個女或者唔係佢嘅呢

Yu Chung Hei ：注意小孩安全啊

David Wong：1823，免得害死其他道路使用者

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