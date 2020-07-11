水泉澳邨單位外牆排氣喉破損　房署：高空擲物所致

沙田水泉澳邨爆發新冠肺炎疫情，有區議員踢爆房屋署為大廈部分單位檢查喉管時，發現其中一個單位的喉管有小破孔，懷疑與播疫有關。房屋署發言人今日(11日)回覆東網查詢時證實明泉樓中層16號單位外牆的排氣喉有破損，懷疑因高空擲物所致。

房屋署發言人表示，當房屋署接獲衞生防護中心通知公共屋邨有新冠肺炎確診個案時，房屋署會主動檢查所有與確診單位共用同一污水系統的公屋單位的排污設施，並在檢查時為該些渠管進行適切維修。在得悉水泉澳邨明泉樓出現確診個案後，房屋署正為該大廈相關單位的渠管進行檢查及所需的適切維修。

房屋署在為渠管進行檢查時，發現水泉澳邨明泉樓一中層16號單位於外牆的排氣喉有破損，懷疑因高空擲物所致，已即時為該排氣喉完成維修。該破損排氣喉管附近的單位均沒有確診個案。

房委會已於今年5月15日公布計劃檢查轄下所有公屋單位的公用污水系統，並會為該些單位進行適切及可行的維修。