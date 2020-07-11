港區國安法：政府稱反勢力滲透校園　立法可免年輕一代陷政治化

近年社會事件頻生，其中有不少反對聲音來自校園。政府今日(11日)指出，香港年輕一代出現的問題，並非香港教育的問題，而是教育被政治化，稱從近年社會事件可以看到，有反中央、反政府的勢力滲透校園，部分媒體對國家的負面報道，當中對歷史的錯誤描述、對政府和執法機構的肆意抹黑，都出現在教材、課堂教學、考試題目和學生課外活動等。港區國安法是讓教育回歸教育，讓學生的學習重回正軌的轉機。

政府發言人續指，政治問題若不解決，再好的教育，再多的教育資源也難以扭轉局面。港府現已要求教育局制訂計劃，在全港學校開展有關《國歌法》及港區國安法的教育工作。政府將與教育界攜手努力，將青年人培養成具有國家觀念、香港情懷、國際視野的新一代。

教育局長楊潤雄今亦指出，《港區國安法》和《國歌法》是首次在法律層面，要求學校就特定範疇開展教育，並透過教育培養學生對國民身份的認同，達到防範違反相關法例的效果。未來國家安全教育和國歌教育會是《憲法》和《基本法》教育的重中之重，在學校開展相關教育是應有之責。

楊續指，教育界在新法例下更有責任正確指導學生，當局會在現有基礎上繼續以「多重進路」方式支援學校，亦正尋求相關政策局及專家意見，以便盡快就學校管理和學習活動各方面提供詳細指引和支援。

楊又提到，中學文憑試會按原定計劃於22日放榜，惟本地疫情急轉直下，學生返校領取成績要注意衞生及安全。學校方面，若做足防疫工作，仍可舉行考試，並建議校方參考指引，讓學生之間最少相隔1米。由於學生已放暑假，相信學校有多些空間及人手配合。他又引述衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，最好避免舉辦謝師宴，至於畢業禮方面，則要視乎安排及人數，舉行與否由學校決定。