疫情轉差康文署下調泳池入場人數　泳客：個池得幾個人

香港正爆發第三波新冠肺炎疫情，康文署轄下泳池今(11日)起縮減可入場人數。東網記者巡視荔枝角公園游泳池，發現門外已張貼告示指，泳池容納人數今起將減至563人，比起早前允許容納700多人再減約200人，部分看台座位已停用，並貼上「保持社交距離」的告示。該泳池今日泳客並不多，下午只有約30人排隊，有泳客指近日人流明顯較少，但稱不會因怕疫情而不游泳。

有泳池職員透露，近日疫情轉差，泳客明顯減少，不少泳班都需要取消，有游泳教練提早收工。有到場「操水」的小四生梁同學表示，雖然疫情兇險，甚至本來4月的游泳比賽亦已取消，但自己是泳手，故每星期至少會操練一次，保持狀態。他亦有感近日游泳人數有所減少，「個池得幾個人。」

泳客錢女士表示間中會游泳，不會因懼怕疫情而不游，「驚就唔會嚟啦」，又稱現時不少康樂設施都有限制，見泳池有開故照常前來。另一名泳客梁小朋友則指自己喜歡游泳，不太怕會受感染，又稱游泳反可強身健體，增強抵抗力。