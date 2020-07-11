市民無懼疫情帶子女到維園玩樂　指防疫意識最重要

香港新冠肺炎疫情迎來第三波爆發，近日錄得多宗本地確診個案。康樂及文化事務署前日(9日)宣布，今日(11日)起暫停開放兒童遊樂場及交通安全城，各康樂場地亦須採取社交距離措施。東網記者今日到維多利亞公園視察，只見公園內4個兒童遊樂場都已用膠帶封起，無人使用，惟健身站等設施沒有封起，有數個小朋友仍在使用設施。公園內其他空地亦有家長帶小朋友休憩，玩滑板車、飛碟等。

市民陳先生帶兒子軒軒到維園遊玩，不過沒有使用健身設施。他指，雖然政府沒有完全封起康文設施，但家長應衡量風險，自行判斷是否讓子女使用這些設施。對於第三波疫情，他表示不太擔心，認為只要到空氣流通的場所活動，如公園，避免室內群聚，就不怕染疫，軒軒亦直言「唔驚！」

另一市民李女士亦與兩個兒子到維園玩飛碟，踩滑板車。她同樣認為只要避開人多擠迫的地方，在空曠、人流少的場所活動就沒有問題，又稱雖然政府實行人流管制，但仍有改善空間，最重要還是市民加強防疫意識。其兒子亦說「冇(兒童)遊樂場，但我可以喺出面玩飛碟！」又表示社交距離措施影響不大。