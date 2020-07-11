陳肇始籲水泉澳居民留在家　專家指應早封樓做檢測防散播

近3萬人口居住的沙田水泉澳邨，短時間內已驚爆多宗確診個案，惟居民現時仍只能坐以待斃。食物及衞生局局長陳肇始今早(11日)指，建議居民應盡量留在家中減少與人接觸，以截斷病毒傳播鏈，又指理解居民有擔憂而搬出。但有專家傳染病專家狠批港府防疫措施及警覺性不足，最理想做法應該及早「封樓」，「一方面叫人留係屋企，一方面書展又繼續搞，咁咪即係自打嘴巴！」

陳肇始今早在電台節目表示，在邨內環境樣本化驗未有結果前，居民應盡量留在家中減少與人接觸。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，及早「封樓」才是最快及風險最低的做法，現時或已經錯過杜絕傳播鏈的時間。他指，現時有理由相信源頭來自明泉樓，要染疫一早已經「中招」，最擔心是該批搬遷出去的居民，到其他地方暫住後會交叉感染。

梁子超指，未來1至2星期是防疫的關鍵，他形容現時疫情已經失控且響起警號，一方面確診個案及地方不斷飆升且擴散，衞生防護中心等前線人員追蹤個案，工作量已到臨界點，應對能力幾乎崩潰，他指「呢個警號訊息非常明顯，政府唔係要等到遍地開花，一去不返才作出措施就太遲。」他建議，政府短時間內應恢復過往嚴謹的防疫措施，如安排公務員在家工作，如其他社區工作做不好，「睇唔到留係屋企嘅必要」。