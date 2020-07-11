保就業計劃暫收99宗舉報　12宗轉介勞工處或海關

政府動用800億港元補貼僱主出糧的保就業計劃，首期計劃上月中截止。計劃設有監察機制，僱員或社會人士可向當局舉報違規事宜。保就業計劃秘書處回覆東網查詢表示，截至昨日(10日)共收到99宗舉報，涉及無理減少員工人數或減薪等，至今已分別向勞工處及海關轉介11及1宗個案。

該處表示，截至本月10日共收到99宗舉報，主要涉及無理減少員工人數或辭退員工、不適時發放工資或減薪、疑似公司倒閉或轉換經營者，秘書處及代理人正積極跟進個案，完成調查後會通知舉報人有關結果。不過，由於調查尚未完成，且舉報人士要求保密其身份和投訴內容，為免影響相關調查工作，暫時不適宜透露個案或具體詳情。

另外，該處至今已抽查約180間僱主機構，有關工作仍繼續進行。該處強調，若經調查後發現有僱主向政府、秘書處或政府代理人作出虛假陳述、虛報、隱瞞或提供虛假或誤導的文件或資料，以獲取計劃下任何補貼，該僱主可能會被刑事檢控。如有需要，個案會轉交相關執法部門跟進。若有涉及《僱傭條例》規定或僱傭條件有關勞資糾紛的投訴，則會轉介勞工處跟進。

該處重申，秘書處及計劃代理人會認真跟進所有舉報及投訴個案，包括作現場審核及覆檢有關僱主的申請資格、所獲批款項，受託人所提供的相關強積金供款紀錄。政策創新與統籌辦事處亦已成立覆檢小組監察處理個案的進度，並處理及檢視較特殊的個案。