屯門翠鳴臺質素欠佳　驗樓師批施工驗收不嚴謹

賴達明表示，其中一個單位大門門腳只以發泡膠填塞並補上油漆。

香港房屋協會以市價7折推售的屯門翠鳴臺，於上月陸續入伙。有資深驗樓師指發現近年資助房屋質素有所下降，在完成屯門翠鳴臺驗樓後發現，至少留意到有10個單位出現大門門框吊腳問題，部分單位的問題顯而易見，僅獲評約60分，反映施工與驗收不嚴謹。

翠鳴臺的單位都會附送裝修和小量家電。資深驗樓師賴達明驗樓後表示，其中一個單位大門門腳只以發泡膠填塞補上油漆，一捏就碎。他形容此情況屬罕見，除不美觀外，耐用性亦很低且容易鬆脫。他直批做得好差，並稱大門應該是耐火的結構。

此外，他又稱該單位的浴室花灑水龍頭與牆身間有明顯縫隙，容易滲水至下層；牆身有機會變黑。而廚房內附送的熱水爐未用已現銅銹，會影響食水安全。

他又稱該單位的2間睡房天花板出現3處批盪「空鼓」，其中客房的空鼓目測長約一米。他指空鼓易爆裂，「萬一鬆脫，輕則加料，重則有機會中頭獎。」他認爲必須鏟走重造。

他續表示，客房迷你露台圍欄膠邊有破損，外牆也發現兩塊空心磚，他形容若磚塊剝落，不但增加外牆滲水風險，更隨時造成高空墮物，非常危險。賴最終評單位只值60分，形容為頗低分，反映到施工及驗收不嚴謹。

業主梁先生表示，對單位質素不太滿意，受疫情影響，收入大跌至以往1成，擔心未來零售業會受到打擊，惟一早已預備首期，仍會買入單位。

房協回應指，在收到翠鳴臺業主的修繕申報後均會盡快處理，一般情況可於21日內完成執修工程。如需額外預訂修繕材料，則可能需時較長。為了讓業主在收樓後有充足時間提出單位修繕項目，本會已安排為期半年的修繕期。

房協續指，截至7月10日，翠鳴臺的290個單位中，238個單位已完成交樓，當中約八成半業主已提交修繕申報，承建商現正陸續進行相關修繕工作。