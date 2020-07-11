教育局允提早放暑假及彈性考試　學界批通知倉卒家長徬徨

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，教育局昨(10日)宣布中、小學及幼稚園提早在下周一(13日)放暑假，但部分重要考試仍可進行，有家長在社交網站批評有學校仍要求學生下周回校考試，擔心做法令提早放假減少傳播風險的成效下降，家長無所適從。有小學校長表示，同區學校已有共識決定小五呈分試延至9月舉行，又批評教育局未有及早通知學校有關決定，令師生措手不及；亦有中學校長指，部分校長會按當區的感染情況決定仍否進行考試。

新界校長會副主席、上水鳳溪第一小學校長朱偉林指，雖然教育局宣布提早放暑假，但該校會在下周一起開始為期2周的網上教學，為學生爭取學習時間。他又認為教育局決定倉卒，令學生應接不暇，「個人認為係遲咗，應早啲放風出嚟」，讓學校能及早做好準備。小五呈分試方面，他指早前北區小學之間已達成共識，跨境學童如7月仍未復課，將會劃一在9月才考小五呈分試。

他又指，幸而校方在本周三(8日)已因應疫情發展，召開會議討論「停課不停學3.0」方案，包括重回網上教學形式，但他透露有學校已進行考試，未料到當局竟在昨日宣布有關決定，形容情況未如理想，沒有時間向學生派發物資。他又指，雖然當局指可讓學生分批回校處理，但認為「早一日公布都好」。

中學校長會主席鄧振強歡迎教育局決定，表示全校下周一起提早放暑假，不會進行考試，而「中一入學前香港學科測驗」會按照今年中學文憑試的防疫措施下進行。他指，校方本身在下月初起安排學生回校補課，為期3周，雖局方允許補課活動，但校方現已決定以網上教學形式進行；至於部分學生如視藝科生有回校的需要，則視乎當時疫情發展再作安排，原則上不會安排大量學生在校。

教育局局長楊潤雄昨表示，由於小五呈分試影響學生中一派位；中三考試影響選科；中四及中五學生需預備公開試，故讓學校彈性處理考試安排，又重申考試屬靜態活動，相信能安全進行。