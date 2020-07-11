防疫措施收緊蘭桂坊人流減　酒吧店主斥政策不妥當

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府前日(9日)宣布，將收緊社交防疫措施，包括食肆同枱限8人、酒吧限4人等，最新措施於今日(11日)零時起執行，為期14日。東網記者晚上8時許到蘭桂坊視察，發現雖然大部分酒吧及食肆都有營業，但人流明顯減少。

酒吧經理陳先生預期新一波疫情爆發下，生意將頗受影響，但暫時能應付。他指，政府早兩個月放寬防疫措施，令生意雖然有所回升，惟遊客不足下，生意額僅回升20%至30%，而政府推出的支援有幫助。

另一酒吧店主辛小姐表示，酒吧半年前開業，雖然疫情對生意有影響，但由於店面較小，限制4人一枱對生意影響不大。為吸引客人，她指會研究新穎的食物。至於政府的防疫政策，她認為並不妥當，例如復課過早，又謂「唔期望政府做啲咩幫我哋，佢做好自己先啦！」

市民楊小姐表示，面對疫情再爆發，「有小小擔心」，她指未來會減少與朋友聚餐。另一市民陳小姐則稱不太憂慮染疫，認為只要戴好口罩，減少在人多地方停留便可，她續指明白近期天氣炎熱，市民難免會鬆懈，沒有做好防疫措施，其同行友人陳先生亦認為，即使政府早前放寬管制，也是民意所向。