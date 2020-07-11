民主派初選存漏洞　可重複投票冇核實身份

立法會將於9月舉行換屆選舉，民主派今(11日)起一連2日舉行初選，惟被質疑存在重複投票等漏洞。今午有市民分別在鳳德邨及慈樂邨的票站投票皆顯示為成功投票，而慈樂邨票站工作人員更沒有核實投票人的住址證明和身份證資料，令人質疑存在重複投票及投票人身份的問題，削弱選舉結果的可信度，以及市民可能會因被別人冒充而失去投票權。主辦方回覆表示，會視重複投票為廢票，惟主辦方負責人之一的戴耀廷今早卻稱是以投第1票為準，說法混亂。

其實在初選前夕，有參與的政黨發出公開信批評初選過程有漏洞，包括投票者無法知悉有否被冒認身份重複投票、系統過分依賴票站人員操守，缺乏有效監察制度及人手，憂慮可能出現嚴重造假的事件，摧毁初選公正性，事後亦難追查及撥亂反正。至於戴耀廷則於今早在社交網站回應，指投票人要出示身份證予票站工作人員審驗，故冒認身份重複投票的機會非常低，相關安排主要防止有人重複投票，而主辦方會以投第1票為準。

不過，有市民分別到九龍東的鳳德邨及慈樂邨票站投票實測發現，兩次結果均顯示為成功投票。此外，慈樂邨票站的工作人員，並沒有核實投票人的住址證明和身份證資料。主辦方的另一負責人區諾軒表示，若發現有重複投票，會視該投票人的所有投票為廢票，說法與戴耀廷有出入。被問到此漏洞會否影響選舉的公正性時，區只重申會視重複投票為廢票。

至於票站工作人員沒有核實投票人身份，可能導致有人因被冒充而失去投票權方面，區直認有關做法不恰當，會嚴肅跟進，向涉事人員問責。惟他指暫時未有收到相關的同類投訴，認為今次屬個別例子。據主辦方公布，截至今晚9時，初選投票數字為22萬8千983票。