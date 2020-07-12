兩寮屋區建公屋2025年始動工　議員斥太慢

住屋短缺，政府提出收回3個九龍東寮屋區，包括觀塘茶果嶺村、黃大仙牛池灣村以及竹園聯合村，預計提供約6300個公營房屋單位。發展局最新打算將牛池灣村及竹園聯合村作綜合規劃，兩村共3公頃土地擬建約2700個公營房屋單位，預計最快明年或後年進行凍結登記，暫定約2025年開展工程。有議員直斥發展進度過慢，稍後若遇上寮屋戶收地爭議，料整體發展步伐勢將進一步拖慢，「發展時間愈長，恐怕夜長夢多！」

政府去年施政報告公布，收回上述3個市區寮屋區作公營房屋發展，當中牛池灣村和竹園聯合村的顧問研究已於今年初開展。牛池灣村和竹園聯合村位置優越，鄰近社福配套完善，分別鄰近港鐵彩虹站及黃大仙站，步行距離於5分鐘之內。

當局最新向黃大仙區議會提交的文件顯示，目標在明年完成顧問研究，隨後展開地區諮詢及改劃大綱圖，並同時進行基建設施的詳細設計，繼而申請工程撥款並按目前機制展開收地、清拆和基建工程。

待疫情緩和下來，當局會安排向寮屋區住戶和業務經營者等講解，介紹研究及發展程序，以及補償及安置安排。所有在清拆前登記並記錄在案的構築物或寮屋住戶，不論其居住年期及構築物的狀況，均可申領住戶搬遷津貼。

合資格寮屋住戶可選擇由房屋委員會提供須通過經濟狀況審查的安置選擇，亦可選擇免經濟狀況審查的安置安排，入住房屋協會專用安置屋邨。而合資格的業務經營者則可申領特惠津貼。

古物古蹟辦事處初步建議原址保留牛池灣村內有獲評為三級歷史建築的萬佛堂，具體建議需待評估完成才能敲定。

議員柯創盛批評，政府每次宣布新政策，相關部門往往花費好長時間作前期研究，反映政府本身行政規劃不夠貼地。如上述兩村發展，由凍結登記至開始施工竟需時3至4年，無法回應市民急切的住屋需求，而政府收地屢於安置及賠償方面出現阻滯，花上數年處理，勢令發展進程慢上加慢。他冀望政府能抓緊時間，加快相關流程，提高發展效率。