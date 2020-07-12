東方日報A1：水泉澳強制封樓拖字訣　3萬居民困疫邨

水泉澳邨淪陷但港府零對策，三萬居民疫邨困獸鬥！沙田水泉澳邨累計十二宗確診個案，惟港府至今仍「懶懶閒」未向全邨派樣本瓶作病毒檢測，亦未安排住戶到隔離中心。食物及衞生局局長陳肇始僅建議該邨居民應盡量留在家中，減少與人接觸，以截斷病毒傳播鏈。有傳染病專家批評港府防疫措施滯後且被動，最理想應該及早「封樓」，「一方面叫人留喺屋企，一方面書展又繼續搞，咁咪即係自打嘴巴！」當區區議員亦轟政府至今「零措施，零指引」，居民人心惶惶，全邨九成五住戶未獲派樣本瓶！

水泉澳邨自本月七日爆出首宗確診個案後，現只有爆發集中地明泉樓獲派樣本瓶，其餘十七幢公屋一萬個單位「只是等待」。陳肇始昨在電台節目表示，明白居民因擔心受感染而搬走，但在邨內環境樣本化驗未有結果前，居民應盡量留在家中減少與人接觸。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超批評現時港府的對策滯後，及早「封樓」才是最快及風險最低的做法，現時或已經錯過杜絕傳播鏈的時間。他指，現時有理由相信源頭來自明泉樓，要染疫一早已經「中招」，最擔心是該批搬遷出去的居民，到其他地方暫住後會交叉感染，引起社區大爆發。

沙田乙泉區區議員丘文俊表示，該邨近三萬人口，現時僅約一千三百人獲派深喉唾液樣本瓶，形容是「嚴重不足」，早前衞生防護中心指專家視察後，並無發現明泉樓的喉管及糞渠有問題，料與接觸公共設施如乘電梯有關，又指確診個案曾到邨內街市及商場，但截至昨日仍未派員到這兩個地方收集唾液樣本，感到不解，「如果二月份時你叫我等吓，我理解，可能政府仲未清楚病毒風險，但都過咗大半年，病毒傳播速度咁快真係等唔到。」

他指，現時明泉樓最少有一半住戶選擇留低，但不少住戶向他反映感到迷惘，因衞生防護中心收集樣本後，即使檢測結果呈陰性亦不會有任何訊息通知居民，亦無書面證明，導致居民無法向上司交代缺勤原因，令他們感到困擾。除明泉樓外，同邨其他樓的住戶亦感到人心惶惶。他建議，政府應該有清晰指引予現時仍留守在明泉樓的住戶，最起碼列清楚隔離多少天後便可以出外，「唔通個個居民手停口停，等你完咗先開工」。

梁續指，未來一至兩星期是防疫關鍵，他形容現時疫情已失控且響起警號，一方面確診個案及地方不斷飆升且擴散，衞生防護中心等前線人員追蹤個案，工作量已到臨界點，應對能力幾乎崩潰，他指「呢個警號訊息非常明顯，政府唔係要等到遍地開花，一去不返先作出措施就太遲。」他建議，政府短時間內應恢復過往嚴謹的防疫措施，如安排公務員在家工作，更要收緊豁免人士檢疫安排。政府首次形容現時是新冠肺炎疫情以來最嚴重情況，已全港大爆發，昨日再增二十八宗確診。

另一方面，多日來均有新增確診者居住在黃大仙彩輝邨彩華樓，現累計確診十二人，與水泉澳邨明泉樓相若，該處昨日新增科技大學實驗室工作人員初步確診，有機會超越明泉樓，但彩華樓居民質疑仍未見衞生部門到屋邨消毒及收集樣本檢測。

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