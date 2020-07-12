我有正能量：抗病利器　助白血病童擊退病魔

「火箭升空時燃亮整個天空，天空十分明亮，其後火箭劃破夜空，穿過雲層，最後消失於眼前！」年僅6歲的Selina提及自己最愛的火箭時，眼裏充滿光彩。Selina曾身患重病，終日臥病在床，更曾數次和死神擦身而過。去年底她與家人獲慈善機構協助，遠赴美國太空總署（NASA）基地直擊火箭升空，實現夢想。

「當知道要治療嘅時候，我覺得好焦慮，因為覺得再冇機會見到屋企人。」Selina 3歲半時確診患上急性淋巴性白血病，生活在一夜之間徹底改變。她被困在圍滿欄杆的病床，每日接受藥物治療。陌生又壓抑的環境，令Selina身心受創。她經常躲在病床角落啜泣，甚至冷漠對待醫生及護士。

「佢一路以嚟都係一個好健康、好開心嘅小朋友。」Selina媽媽Yeda得悉愛女患病，心如刀割。雖然醫生指該病的生存率約有6至9成，康復機會大，但Yeda仍然非常擔心，「9成生存率意味10個患者有1個會離開，當時知道自己有機會失去自己嘅小朋友，真係好心痛。」

她指，Selina病情最嚴重的時候，1星期需服食百多粒藥丸，手掌、腳背、胸口都插滿導管，甚至要在脊髓打針。Selina曾「扭計」不吃藥，無論父母如何好言相勸，她都堅持不吃，數次令Yeda傷心落淚，「我會盡量令佢知道我哋係感同身受，我哋明白佢嘅痛苦，如果我幫佢食藥、打針，佢可以好番嘅話，我願意。」

爸爸Andy不希望Selina身心發展停頓，不時說故事和陪伴她做勞作，讓她維持童真生活。Selina不願吃藥時，Andy播放火箭升空片段來分散她的注意力，更向她解釋太空和工程知識。Selina慢慢建立對太空和火箭的熱愛，「她像追劇般，每天都期待何時再有火箭發射，下一次有何不同。」

火箭升空成為Selina對抗疾病的「利器」，更渴望親身到現場見證升空一刻。Yeda指，夢想推動Selina勇敢活下去，「食藥嘅時候畀佢睇火箭升空，佢會覺得生活唔係得艱苦嘅事，而嚮往住偉大嘅夢想，令佢有動力繼續抗病。」

慈善機構願望成真基金（Make-A-Wish）去年為Selina達成夢想，安排她到美國NASA航天中心見證火箭升空，更與知名太空人對話，「我希望大個之後可以做太空人或者工程師，因為我鍾意設計同製作！」Selina說時信心滿載。

願望成真基金市場及傳訊主任陳嘉善（Belle）指，機構每年為近100名3至17歲合資格重病兒童實現願望，病童可在實現願望的體驗中，重拾力量及快樂，並鼓勵家庭勇於面對未來的挑戰，「小朋友嘅想像力係天馬行空，我哋會盡量滿足佢哋嘅願望，除咗涉及醫療同危險嘅事。」

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！