探射燈：水塘亂放生　或釀生態災難

本港水塘交通便利，除是垂釣勝地外，更吸引一眾善心人士到此處「放生」。放生原意是透過釋放被捕獲的動物，為自身積福，但胡亂放生卻可能釀成生態大災難，隨時好心做壞事。有環保團體指盲目放生對水塘的破壞性極大，批評政府多年不作為，令問題未有得到改善。

「喺水塘野放一啲非原生品種，對生態系統嘅影響遠遠大於釣魚。」生態教育及資源中心總監程詩灝指受宗教放生活動影響，現時本地水塘充斥很多非原生本地物種，如巴西龜等，會破壞水塘的生態平衡，更可能威脅水塘使用者的安全。

「點解政府執法能力咁弱？導致一啲人喺唔容許嘅範圍內進行一啲違法嘅行為。」程表示政府仍有很大進步空間，水務署應增加資源監察放生行為。至於是否應該立法規管盲目放生活動，他認為立法難度大，難「一刀切」完全禁止宗教團體放生，但宜向宗教團體發出清晰指引，列明可供放生的物種。

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