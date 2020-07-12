探射燈：經驗不足裝備差　禍患無窮

香港釣魚發燒友眾多，為釣大魚，不少人或會以身犯險，選擇在晚間或下雨天出海釣魚，但此舉十分危險，若無豐富經驗和足夠安全裝備，容易發生意外。早前便有一名愛好垂釣的七旬老翁在小西灣對開海邊釣魚期間，意外失足墮海遇溺身亡。有釣魚專家勸喻市民享受釣魚樂時，要注意安全，並按自己能力選擇合適地方釣魚。

「好多釣魚人士唔會留意情況，最緊要有魚釣，所以即使係好危險嘅地方佢哋都會去。」釣魚專家阿然指很多時候，釣魚人士都會因為過於專注尋覓一個好地方釣魚而忽略周邊環境危險，甚至在一些不適合地方垂釣，如防波堤、禁區等。

阿然提醒釣友事前要留意當日的天氣狀況，並準備足夠安全裝備，如救生衣、防滑鞋等。另外，經驗不足人士亦應避免夜釣，因晚間光線不足，一旦海面有暗湧或浪潮難以察覺，容易被捲走，故最好避免「獨釣」，並至少有2至3名經驗豐富的釣魚人士陪同，可以互相照應。

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