探射燈：釣友無視休漁期　水塘大擺魚竿陣

本港違釣嚴重，近期正值「休漁期」，卻有不少釣魚發燒友無視法紀，帶齊魚具、魚餌前往水塘釣魚。東網記者日前巡查多個水塘，「違釣黑點」大埔船灣淡水湖有人大擺「魚竿陣」，更非法使用魚網捉魚。荃灣城門水塘一個下午便有20人垂釣，有釣友更「即釣即劏」。有議員指水塘為本地供應珍貴水資源，政府應加強把關工作，建議水務署增加人手巡查及改善監察水塘的配套設施。

為令本地魚類有休養生息的機會，港府規定每年4至8月為休漁期，釣友即使領有釣魚牌照，亦禁止在水務署的水塘進行捕魚活動。但日前周末，記者在城門水塘發現約20人違法垂釣，有父母帶同子女享受釣魚家庭樂，亦有疑似南亞裔人士利用魚網捕撈，更即場把捕獲的大魚劏開處理，水塘水源即時被魚內臟和鮮血污染。

「話知佢攞咩牌，我睬佢都傻。」有釣友釣得一條約10吋長的水魚，釣上岸後馬上用袋包起，並致電朋友來帶走。他稱知道現時屬休漁期不能垂釣，但認為現在是「非常時期」（疫情），多人垂釣屬無可厚非，而以往亦曾有水務處人員來巡查，但只作勸喻，故他不擔心會被檢控。

東網去年揭發有疑似內地漁民非法拖網捕魚的船灣淡水湖，違釣情況依舊。近涌背營地附近水塘有數名釣友越過圍欄，小心翼翼從山坡而下，在水塘邊擺起「魚竿陣」。其中一名老翁在塘邊擺放4支魚竿靜候，甚至利用魚網捕撈。該老翁又指該水塘在狂風暴雨的日子，可釣獲大頭魚、鯇魚等，甚至是20、30斤的鯉魚。他對違法垂釣直認不諱，聲稱自己只為消遣。

大埔區議員蘇達良認為水務署需要加強巡查，並應限制郊外垂釣人士數量，除保障魚類得以休養生息外，亦可減輕區內交通和設施負擔。

現時全港共有17個水塘及9個灌溉水塘開放給市民釣魚，釣魚人士須預先向水務署申請釣魚牌照，而且每次釣魚只限使用1支釣竿及釣絲，嚴禁使用魚網或其他捕魚工具，亦不得使用爆炸品、有毒物質捕捉或殘害魚類，單日魚獲數量不可超過兩條及規定的長度要求。任何人無牌釣魚或違反釣魚牌照的條款即屬犯罪，一經定罪，最高可罰款1萬港元。

議員柯創盛直指水塘為本地供應珍貴水資源，政府要把好關，免水塘被污染，港府並需檢視現行水塘保安措施及增加人手巡查。

水務署過去3年就違例釣魚活動作出的檢控及定罪個案共有58宗，今年截至6月底則有4宗。發言人表示，該署每年在各水塘進行約2000次巡查，視察有否違例釣魚活動；上月中便曾突擊巡查船灣淡水湖，並查問及記錄數名違釣人士的資料，稍候會向他們採取檢控行動。該署亦在水塘範圍內豎立警示牌及安裝閉路電視，以及加強宣傳和教育，呼籲市民不要違例釣魚。

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