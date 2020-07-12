網民熱話：的哥唔戴罩兼亂吐痰　網民嘲「固執性腦殘」

疫情反覆，當中有多名的士司機因前往同一茶餐廳進食而染疫，令市民更為擔心的士車廂的衞生情況。然而，日前有網民不幸遇上未有戴上口罩的的士司機，對方更表明「唔需要」口罩。網民紛紛批評的哥自私，「呢啲叫固執性腦殘症，無藥醫㗎...」，也有人佩服事主夠勇氣，「點解見到無罩仲要上車」，建議事主做測試自保。

網民GN Cire日前於Facebook群組「香港突發事故報料區」發文，指自己於上周三(8日)由深水埗乘搭的士至荔枝角。其時司機未有戴上口罩，途中更罔顧衞生，停車開車門吐痰在地上。事主其後主動向對方提供口罩，司機卻以「唔需要」拒絕。事主在貼文中慨嘆：「司機叔叔，你唔顧乘客安全，都顧及自己健康吖。」

不少網民批評事主明知司機未有戴上口罩，仍然上車，「比着我搵其他的士！」事主則反駁稱，自己在左邊截車，加上車頭玻璃反光，故未有為意。直至司機吐痰出車，才發現對方無戴上口罩：「自己做足防備就算，更何況街上面都好多人無戴，要中始終會中。」

網民有話說

Beau Beau Can Chan：呢啲叫固執性腦殘症，無藥醫㗎...

Andy Ng：為咗你，同你嘅家人着想，上車前要諗清楚

Misuette Lum：佩服樓主見到的士司機唔戴口罩都仲上車，比着我搵其他的士，賣嘢嘅人唔戴口罩我都唔敢幫襯，仲要搭的士，喺咁耐密閉空間，真係好危險。

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