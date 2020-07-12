政府料本地確診持續　「健康碼」須重新檢視

政府將檢視該何時推出粤港和港澳的「健康碼」。

新一波新冠肺炎疫情勢兇夾狼，防疫措施需要重新收緊，粵港和港澳的「健康碼」亦需重新檢視推行時間。政務司司長張建宗今(12日)在網誌表示，香港疫情急劇逆轉，短時間內出現多宗源頭未明的本地個案，並首次出現安老院舍感染，粵港澳三地政府需要重新檢視何時推出「健康碼」通行試點計劃。

他預料，本地確診個案可能會持續，政府有必要適時收緊各項疫情防控措施，首要緩減疫情在本地的社區傳播，他呼籲市民減少社交接觸，避免聚餐和聚會等活動。

張提到，上周與律政司司長和保安局司長向外國駐港總領事，和外國商會領袖講解《港區國安法》，並強調港區國安法不會對香港的貨幣和金融體系帶來任何轉變，亦沒有坊間傳言「走資」的情況，金融市場目前繼續暢順有序運作，陸續有資金流入香港。至於政府要求公務員宣誓或聲明擁護《基本法》和效忠香港特區政府一事，他認為措施有助進一步保護和推廣公務員隊伍恪守核心價值，確保有效管治，相信公務員會明白。