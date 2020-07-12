料社區最少有60名隱形傳播者　梁卓偉轟香港病毒檢測無與時並進

香港正爆發第三波新冠肺炎疫情，過去一周湧現過百宗本地個案。政府專家顧問團成員之一、港大醫學院院長梁卓偉今早(12日)在電台節目表示，現時是本地疫情持續爆發的開始，研究報告顯示病毒經過變種後，傳播率提高3成，平均1個確診者可傳染3至4人，雖然暫無證據顯示死亡率有提高，但情況已較1月尾疫情初期更嚴重，他估計現時社區最少有50至60名隱形傳播患者。

梁指出，在疫情爆發初期，香港的病毒檢測能力是領先全球，但可惜未有繼續進步，單靠公營醫療系統和大學化驗所並不足夠，需要私營市場協助。

梁表示，香港現時面臨真正的持續本土爆發，當中以慈雲山及沙田一帶是特別高危的地理群組，情況令人擔憂。他認為，沙田水泉澳邨的病原，很可能來自較早前爆發疫情的瀝源邨，傳播鏈或許一直未停止。他指出，無論是強制抑或自發的防疫舉措都要雙管齊下，強調防疫措施最少一星期才見到成效，希望僱主容許僱員居家工作，多人聚集的大型活動可免則免。

對於有人認為擴大病毒檢測只是拉低陽性比率，梁解釋，隱形傳播鏈若然未能及時制止，全港750萬人將一同「埋單」，建議優先為東九龍的安老院舍作檢測，因為東九龍是全港最窮、最老化的地區之一，而且老人家染疫的死亡率較高。