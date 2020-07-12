疫情殺入新界西天水圍及屯門　確診單位未明　住戶人心惶惶

本港新冠肺炎疫情走入第3波，連日來社會焦點放在沙田與九龍東，然而疫情已走入新界西，市民不容忽視。天水圍樂湖居與屯門山景邨先後有住戶確診，當中涉及源頭不明個案，但有居民今（12日）指，大廈管理處仍不清楚確診住戶單位，令居民人心惶惶。

其中一名源頭不明確診個案，居於天水圍樂湖居10座，在本月11日證實確診。管理處在大廈張貼告示，指已即時聘請承辦商為10座的公眾地方進行消毒，包括樓梯走廊、地下大堂及升降機，並會加派人手為入內人士量度體溫，又指已消毒與暫時停用確診者曾使用的3號升降機，同時在天台沖水水缸加入漂丸。告示未有提及有否在其他座數進行類似防疫措施。

有住戶在網上發文表示，曾與管理處溝通，但對方仍未知涉事確診住戶樓層，又說患者曾到訪的健身室會關閉3天。該區區議員吳玉英在社交媒體指知悉事件，並要求屋苑進行消毒。

另外，屯門山景邨景美樓在本月10日亦出現確診病例，管理處指已為大樓全面消毒。有居民指山景邨經常有長者在空地聚賭，亦未見有戴上口罩；有人指商場未有通知租戶，菜檔、餐廳負責人茫然不知，未能即時做好防疫措施。該區區議員黃丹晴指已聯絡山景商場、食環署、房屋署管理處要求加強山景邨內外清潔及檢查喉管，部分工作經已完成。