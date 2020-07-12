彩輝邨最少3家庭共13人感染　街坊斥有長者仍懶理拒戴口罩　　

有清潔人員在彩輝邨的公共地方清潔及消毒。(趙瑞麟攝)

第三波疫情爆發以來，九龍東成為重災區，個別屋邨接二連三出現確診個案，位於黃大仙的彩輝邨最少有3個家庭共13人中招，個案全部在彩華樓，且屬茶餐廳群組擴散及家庭成員間感染。今早邨內有清潔人員清洗及消毒公共地方，衞生防護中心已向邨內居民派發唾液樣本瓶，有居民坦言擔心疫情發展。不過，邨內仍見長者不戴口罩，有居民直斥其不衞生，雙方有口角。

科技大學一名實驗室工作的29歲研究人員日前證實中招，他居於彩華樓。同一大廈已有10多人相繼染疫，包括最早發病的58歲的士司機，他曾光顧觀塘彬記粥麵美食，其後妻兒進食他帶回家的食物後亦相繼確診，一家3口全被感染。

衞生防護中心追蹤之下發現，同樓另有最少3個家庭均有類似情況，有的幫襯過彬記，感染者多屬家庭成員。

居於彩華樓的李太表示，知道大廈內多了確診個案，坦言：「都有啲擔心，(我)第一日已經交咗樣本，自己亦加強清潔。」

現場所見，出入居民都小心翼翼，但有長者仍然懶理防疫，在樓下公共地方乘涼時，不戴口罩。在彩華樓附近的彩葉樓也有長者出入大廈、乘電梯不戴口罩，有街坊不值其所為，斥責疫症當前，仍然不顧公共衞生，彼此互有口角。