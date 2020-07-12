港區國安法︰持簽證港人可申澳洲居留權　須經品格審批

因應中國內地推行《港區國安法》，澳洲總理莫里森上周四（9日）宣布延長港人簽證逗留期限，提供申請永久居留途徑。署理移民部長塔吉（Alan Tudge）周日（12日）強調，有關港人並非保證可獲居留權，申請人仍需通過品格測試和國安測試。

目前身處澳洲約有10500名香港留學生及1500名持相關簽證港人，他們在簽證過期後，可申請澳洲永久居留權。塔吉接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時，直指香港的民主派示威者有更大風險被「無差別拘捕」。

澳洲會推出專為香港公民設立的永久居留制度，有別於現行申請評分制度。塔吉指，澳洲歡迎來自香港的商業人才，但強調申請居留權的港人仍需通過品格測試和國家安全測試。他稱︰「如果該人士有相關嚴重國安問題，他會被遣返；如果有品格問題，他也會被遣返。」

不過塔吉也指，如果申請人無違反其簽證條件，就「很可能可以居留」。他透露，不符條件的港人亦可申請人道主義庇護簽證，目前已接獲137份申請。