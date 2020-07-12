袁國勇指本港疫情較以往嚴重　病毒經公共交通擴至全港

香港迎來新冠肺炎疫情以來最嚴重一役，港大微生物學系講座教授袁國勇今(12日)在電視節目表示，防疫措施放寬後有第三波疫情屬預料之內，認為疫情比起以往更嚴重，更出現老人院爆發，情況令人擔心。他指這些群組爆發正經公共運輸系統帶到全香港，擔心公營醫療系統未必能應付。他建議再觀察多5至7日，若疫症惡化，防疫措施要收緊至3月時最嚴厲的水平。

袁國勇認為，市民防疫意識正逐步鬆懈，即使現時食肆措施收緊，但他觀察到有不少餐廳沒有跟足防疫要求的8人一桌為上限，而食肆是播毒高危地方，因食客會脫下口罩，大家會互相接觸飛沫；加上正值夏天，大家都喜歡進食冰冷食品，餐廳的食物亦未必會煮得太熱，若處理食物的廚師染病，很易經食物播毒，但經進食感染的病徵會較呼吸道感染輕微。至於第二大高危地點是公共運輸交通，尤其是的士，若乘客不戴口罩，就很容易將病毒經公共運輸系統帶到全香港，正如現在一樣。

他又指本港3月時的新冠肺炎病毒已有75%出現變異，但當時沒有大爆發，為何現時才爆疫，是因為防疫措施放寬及港人防疫意識鬆懈所致，強調一旦進入防疫疲勞，疫情就會難以受控。他估計可能要等到死亡率上升，「很多病人死亡」，市民才會提升警覺。對於是否需再收緊措施，他認為港府現時採取較寬鬆的防疫措施是可以理解，因夏天的病毒嚴重性較低，正如現時不少病人都沒有病徵，但強調要觀察5至7日，若疫情繼續惡化，就要考慮收緊至3月的防疫水平。