疫情影響新成立本地公司下跌逾2成　註冊公司總數少逾千間

香港經歷去年反修例風波，加上今年疫情，經濟發展大受打擊。公司註冊處今日(12日)指，今年截至6月底，新成立的本地公司總數為48,760間，較2019年下半年下跌近19.66%；而根據《公司條例》註冊的本地公司總數亦較去年少逾千間。

上半年新註冊在香港設立營業地點的非香港公司數目共有876間，而2019年下半年則有1,093間。截至2020年6月底，註冊非香港公司的總數達13,117間。

在今年上半年提交公司註冊處登記的公司押記數目共有7,634宗，較2019年下半年的10,238宗下跌25.43%；而提交登記的償付及解除財產押記通知書數目為7,836份，與2019年下半年的10,545份比較，跌幅為25.69%。

此外，在今年首6個月交付登記文件的數目由2019年下半年的1,587,910份下跌至1,395,062份，跌幅為12.14%。

在電子查冊服務方面，在今年上半年，公眾查閱文件影像記錄的數目為2,422,311宗，較2019年下半年的2,552,529宗減少5.10%。

公司註冊處處長鍾麗玲指，為落實今年財政預算案中其中一項支援企業紓困措施，《2020年公司(費用)(修訂)規例》將於10月1日生效，寬免公司準時交付的周年申報表登記費，為期兩年；另一方面，為鼓勵公眾使用電子服務，以電子形式成立公司及註冊非香港公司所須繳付的費用亦將於10月1日起扣減10%。

至於剛獲通過的《有限合夥基金條例草案》，鍾表示，相信新制度將有助吸引私募基金及創投基金在香港成立和營運，以便將資本引入實體行業公司，特別是粵港澳大灣區創新及科技領域的初創企業。