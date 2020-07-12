巿建局透過社區苗圃加深區民認識　重建社區網絡和凝聚力

市區更新不單為舊區進行重建發展，更要重新建立網絡和凝聚力，促進已更新社區的發展。市建局行政總監韋志成發表網誌，指市建局為士丹頓街／永利街的H19項目推動「社區苗圃」項目，在華賢坊西一片面積約45平方米的土地開闢苗圃，協調社區人士的積極參與，「區民」彼此變得熟悉，並成為好友，營造屬於他們的社區。

除「社區苗圃」外，市建局亦以「知識共聚」為目標，在區內推行壁畫創作試點計劃。該計劃由區內34名小學生及其家長、校長、老師，聯同當區區議員及壁畫創作藝術家，於城皇街的一段長約17米的圍板上，共同創作一幅展現昔日中上環一帶街景的壁畫。

壁畫創作試點計劃完成後，市建局現正就另一個以「知識共聚」為本的試點項目開展籌備工作。這項目將與H19項目小區內的小學合辦社區導賞團，由市建局及區內街坊，透過介紹區內的文化和歷史作口述故事，讓高年級學生對學校所處的社區有更深入的認識並成為導賞員，帶動校內同學認識社區。未來，市建局將繼續與社區攜手，實踐另外「民生共創」及「社區共享」的兩個願景。

市建局早前進行「社區營造研究」，歸納出社區人士對該小區未來發展的4大願景，包括：「知識共聚」、「民生共創」、「社區共享」及籌組以「身心共融」為本的活動等。