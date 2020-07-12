慈雲山爆疫商場如死城　酒樓經理：生意跌9成

疫情突然大爆發，市民人心惶惶，慈雲山一帶更錄得多宗確診個案。東網記者今早(12日)走訪部分曾有確診者光顧的餐廳，包括慈雲山中心的百匯軒及翠河餐廳。現場所見，商場內人流不多，大多為長者及中年人，有涉事餐廳停業一日，而另一間則照常營業。

位於慈雲山中心6樓的翠河餐廳，先後有食客及員工確診。店內所見多數是「卡位」，枱與枱之間亦有隔板，環境尚算清潔。門口則貼上告示指，該店有兼職員工確診，但該員工已離職3周，今日將會停業，以便進行大清潔。商場6樓食肆人數極少，翠河旁的一間餐廳只有一枱為數2人的客人。

同商場的百匯軒則位於7樓，曾有2名確診者於本月6日光顧。經理羅先生指，衞生署人員今早到瑒索取員工資料，表示稍後會派發樣本樽作深喉唾液測試，他指店舖會加強清潔，各項設備每3小時會清潔一次，廁所則由每日清潔2次增加至3次，員工亦必須戴口罩。周日正是家庭聚會好日子，但目測現場只有約3成，羅稱自疫情及有確診個案後，生意大跌近9成，「平時呢個時候滿晒要等位」。

同商場的「定食8」門外亦貼上告示，指為保障食客及員工安全，慈雲山門市於昨日(11日)起會停業7日。