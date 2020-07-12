大埔廣福行車橋選址惹反對　議員建議另覓地點建橋

多名議員今到場視察，了解廣福行車橋的選址。(袁志豪攝)

大埔交通擠塞問題嚴重，擬建的廣福行車橋工程問題討論多年，有議員今(12日)到場視察，指原訂於現有廣福道於北盛街位置向北延展，跨越林村河以連結寶雅路的方案引起市民反對，建議另闢選址，改於鄰近太和站的錦山路周遭興建行車橋。運輸署代表則稱，新方案難度增加，需要再勘查研究。

廣福行車橋原選址於北盛街位置向北延展，跨越林村河以連結寶雅路。區議員陳蔚嘉表示，收到眾多反對意見，當中包括位於寶雅路的林村公立黃福鑾紀念學校校長亦強烈反對，並指行車橋興建工程對學生學習影響甚大。陳指出，過往近寶雅路的十字路口不時有車響號，若興建行車橋，進行打樁工程必然會造成更大噪音，影響學生學習。

議員林卓廷亦稱，不少市民反對原有的行車橋方案，他認為政府不可以強行推行，建議政府可多花半年時間獲得共識才進行工程，「避免工程一路做一路有反對」。

多名大埔區區議員則提出，改於鄰近太和站的錦山路周遭興建行車橋，並稱居民都比較傾向在新選址興建行車橋。運輸署總工程師葉冠強回應指，若在新方案的選址興建行車橋，預計要增加2至4個路口，屆時行車路線會呈「Z」字型。此外，他指新選址行人路靠近河邊，需要再研究及勘查。