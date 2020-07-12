病毒學家閻麗夢聲稱被噤聲 　梁卓偉稱不認識她　港大不會再有回應

港大發聲明指閻麗夢從未在港大進行其聲稱有關的新冠病毒人傳人研究。

逃亡美國的香港大學前病毒學家閻麗夢早前指控，中國政府隱瞞新冠肺炎疫情，並遭上司要求噤聲。港大醫學院院長梁卓偉今（12日）表示，並不認識閻麗夢。他在出席電台節目時表示，港大本部昨晚已發聲明交代事件，大學方面不會再有回應，他自己亦沒有補充。

梁卓偉在回應事件時指，若市民細看聲明，會理解更多事件的背景，亦可以知道究竟發生甚麼事情。港大昨晚發聲明指，閻麗夢現已離職，並表示閻在去年12月至1月期間，從未在港大進行她在訪問中重點提及有關新冠病毒人傳人的研究，港大稱她在訪問中的重點表述雷同傳言，並沒有科學支持，因此不會就傳言評論，亦不會對此事進一步回應。

來自內地的港大公共衞生學院前病毒學家閻麗夢，近日接受美國霍士新聞專訪，透露去年12月底研究當時在中國爆發類似沙士個案，並從消息中得知中國政府早已知道，但她指向上司匯報時，上司警告她勿觸及紅線，要求她不要出聲。閻事後指因擔心個人安全，現已逃亡美國。